Covid-19: Portugal tem dois casos de fenómenos tromboembólicos, um com a vacina AstraZeneca

Duas reações adversas mais graves de formação de coágulos sanguíneos foram registadas em Portugal em pessoas que tomaram a vacina contra a Covid-19, avança o presidente do Infarmed, Rui Ivo.

“Tivemos até à data reportadas apenas duas situações" de fenómenos tromboembólicos, declarou Rui Ivo, em conferência de imprensa.

"Sem entrar em detalhes, essas duas situações são um pouco diferentes daquelas que estão referenciadas, mas são próximas dessas situações. São dois casos, um deles com a vacina AstraZeneca e o outro com uma das outras vacinas”, sublinhou o presidente do Infarmed.



As duas pessoas que sofreram as reações adversas sobreviveram, adianta a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas.

De acordo com o presidente do Infarmed, os pacientes têm menos de 60 anos de idade.

As autoridades de saúde de Portugal anunciaram esta quinta-feira que a vacina da AstraZeneca passará a ser usada apenas com pessoas acima dos 60 anos.

Em conferência de imprensa, esta tarde, a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, disse que "o objetivo da campanha de vacinação é salvar vidas e prevenir a doença grave. Este objetivo é alcançado com qualquer uma das vacinas aprovadas e ultimadas em Portugal".

A vacinação de professores e pessoal não docente, que estava prevista para o próximo fim de semana, vai ser adiada por "uma semana".

"Relativamente ao impacto no plano, vai haver atraso de uma semana no ensino, professores e não docentes. Não vai haver nenhum impacto além disto", referiu o coordenador do plano nacional de vacinação contra a Covid-19, o vice-almirante Gouveia e Melo, na conferência de imprensa de atualização sobre o uso da vacina da AstraZeneca em Portugal.

