Covid-19. Portugal já administrou dois milhões de vacinas

Entre os números referidos pelo responsável pelo processo nacional de vacinação contra a Covid-19, sobressaíram também os "1,9 milhões de doses para inocular" durante este mês. Já no quadro do segundo trimestre, a disponibilidade de doses de vacina vai ascender a 8,8 milhões, caso se confirmem os planos de aquisição previstos.

"Como no segundo trimestre estamos a vacinar em grande parte a população acima de 60 anos, não vai haver nenhum impacto no ritmo nem no plano de vacinação. O nosso plano consegue ajustar-se a esta recomendação sem impactos", frisou, descartando também neste momento um problema de eventuais recusas das pessoas em relação a esta vacina.

"As vacinas são seguras e eficazes. Nós cumprimos com as regras da Direção-Geral da Saúde; as pessoas não podem estar a escolher as vacinas, porque isso seria muito complexo, injusto e poderia perturbar o plano", continuou.

Vários países decidiram, também, traçar limites e não administrar a vacina da AstraZeneca abaixo de certas idades por uma questão de segurança: 30 anos no Reino Unido, 55 anos em França, Bélgica e Canadá, 60 anos na Alemanha, Itália e nos Países Baixos ou 65 anos na Suécia e na Finlândia.

Na quarta-feira, a Agência Europeia de Medicamentos (EMA) indicou uma "possível ligação" entre a vacina da farmacêutica AstraZeneca e "casos muito raros" de formação de coágulos sanguíneos, mas insistiu nos benefícios do fármaco face aos riscos de efeitos secundários, dada a gravidade da pandemia.

No mesmo dia, a Organização Mundial da Saúde (OMS) afirmou que essa ligação é "plausível, mas não confirmada", considerando que são necessários estudos especializados.

Em Portugal, morreram 16.899 pessoas dos 825.633 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.