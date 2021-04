AstraZeneca. Vacinação de professores e pessoal não docente adiada por uma semana

Veja também:

A vacinação de professores e pessoal não docente, que estava prevista para o próximo fim de semana, vai ser adiada por "uma semana".

"Relativamente ao impacto no plano, vai haver atraso de uma semana no ensino, professores e não docentes. Não vai haver nenhum impacto além disto", referiu o coordenador do plano nacional de vacinação contra a Covid-19 na conferência de imprensa de atualização sobre o uso da vacina da AstraZeneca em Portugal.

"Uma vez que ainda temos uma percentagem elevada de população idosa, esta recomendação não irá afetar a execução do plano e esperemos que no fim de maio a maior parte da população com mais de 60 anos esteja vacinada", acrescentou o vice-almirante Henrique Gouveia e Melo.