Gasão Elias calça as "meias" do Challenger de Oeiras após desistência do adversário

O tenista português Gastão Elias acedeu diretamente às meias-finais do Challenger de Oeiras, esta quinta-feira, graças à desistência do adversário.

O tenista natural da Lourinhã, número 323 no "ranking" ATP, tinha encontro marcado nos quartos de final do Open de Oeiras II, que decorre no Complexo Desportivo do Jamor, com o búlgaro Dimitar Kuzmanov, 243.º colocado na hierarquia mundial. Contudo, Kuzmanov anunciou a desistência do jogo agendado para sexta-feira, devido a uma lesão no cotovelo direito.

Apurado pela segunda semana consecutiva para as meias-finais de um torneio Challenger, depois de ter sido vice-campeão do Oeiras Open I, no domingo, Gastão Elias vai agora defrontar o vencedor do desafio entre o francês Manuel Guinard e o português Nuno Borges.