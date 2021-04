Covid-19. Roland Garros adiado uma semana para poder ter mais público

A Federação Francesa de Ténis (FFT) anunciou, esta quinta-feira, o adiamento de Roland Garros por uma semana, para poder receber mais público. O torneio passa a realizar-se entre 23 de maio e 13 de junho.

Em comunicado, a FFT explica que a decisão foi tomada em conjunto com as autoridades francesas e com os organismos que tutelam o ténis internacional, depois de o Presidente francês, Emmanuel Macron, ter anunciado que os eventos culturais e desportivos receberiam público, de forma progressiva, a partir de meados de maio. Em causa estão as restrições impostas no âmbito do combate à pandemia da Covid-19.



A fase de qualificação para Roland Garros fica, assim, marcada para 24 a 28 de maio, segunda a domingo. Os tenistas apurados para o quadro principal entrarão em competição de 30 de maio a 13 de junho.

"Para a edição de 2021 de Roland Garros, a FFT ambiciona maximizar as possibilidades, para os jogadores e toda a comunidade de ténis, de que o torneio seja disputado perante o maior número possível de adeptos, sem prejuízo da saúde e segurança. Tendo em conta estes dois objetivos, cada semana é importante e pode fazer a diferença", lê-se no comunicado da Federação de Ténis, publicado no site oficial de Roland Garros.

Há quatro anos consecutivos que o espanhol Rafael Nadal vence a vertente masculina de Roland Garros. O rei da terra batida venceu 13 das últimas 16 edições, um recorde absoluto, e venceu 100 de 102 jogos.

No quadro feminino, a vigente rainha de Paris é a polaca Iga Swiatek. Nenhuma mulher triunfou no Open de França tantas vezes como a norte-americana Chris Evert: festejou em sete ocasiões, entre 1974 e 1986.