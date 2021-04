Clube Maratona de Portugal volta a lançar corridas virtuais

"Em termos de vacinação, se correr bem, iremos até finais de agosto, pelo menos, talvez com alguma redução do número de participantes. Com os chamados testes rápidos, penso que poderemos partir e começar a ter uma vida mais normalizada nesta área do desporto."

O Maratona Clube de Portugal lança seis novas corridas virtuais até 23 de maio. Uma por semana, com as distâncias de cinco e 10 quilómetros.

Nestas declarações à Renascença, Carlos Móia recorda, ainda, o amigo Jorge Coelho, histórico socialista e figura ligada ao Maratona Clube que morreu, na quarta-feira, aos 66 anos, vítima de doença súbita.

"[Durante] 22 anos o Jorge Coelho foi presidente da Assembleia Geral do Maratona. Sempre com disponibilidade para nos aturar. Lá estava ele às 18h00, inverno, lá vinha ele com o seu sobretudo, sempre com um sorriso e fazendo da Assembleia Geral uma sessão de esclarecimento que acabava em boa disposição. Eu sinto uma tristeza, um vazio muito grande", confessa o presidente do Maratona Clube de Portugal.