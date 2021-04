Instituto da Habitação vai fiscalizar arrendamento

A habitação é o setor com mais investimento previsto no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). Ainda assim, não será suficiente para resolver os problemas mais graves, como reconhece a secretária de Estado Marina Gonçalves.

Em entrevista à Renascença e ao jornal "Público", a governante reconhece que os programas de apoio ao arrendamento não têm tido os resultados esperados e defende que só um parque publico de habitação conseguirá mudar o setor. Na criação desse parque haverá, contudo, espaço para o setor cooperativo e Marina Gonçalves anuncia que até junho será aberto concurso para um projeto piloto.





A habitação é a área com maior investimento previsto no Plano de Recuperação e Resiliência. Vai ao encontro com o Presidente da República onde o Governo vai apresentar o programa de recuperação?

Não estarei nessa delegação, onde os ministros coordenadores das várias componentes vão explicar as prioridades. Felizmente a habitação é uma das prioridades do Plano de Recuperação e Resiliência.

E se fosse, como é que justificaria esta prioridade?

As evidências das necessidades de habitação explicam-se por si. O direito à habitação é um constitucionalmente consagrado, é um pilar do estado social e, ao contrário do que aconteceu com sectores como a saúde e a educação, onde facilmente todos percebemos a necessidade de um Estado forte e presente na resposta, no caso da habitação fomos despertando mais tarde para esta necessidade. Aquela que é a garantia e salvaguarda de uma politica duradoura e estável é efectivamente com um estado mais presente, uma politico onde o Estado tem realmente uma resposta sua no parque habitacional publico - não é substitutiva do que existe, mas deve ser complementar.

O ministro da habitação referiu-se a uma "revolução nas políticas de habitação" e a “um financiamento sem precedentes”. Os 1600 milhões de euros a fundo perdido até 2026 que vão buscar no PRR são o mais importante instrumento para essa revolução. Mas que preocupações terá o Governo na forma como essas verbas chegam ao território? Haverá outro critério, para além da rapidez, o primeiro a chegar é o primeiro a receber?

Temos de ter necessariamente a preocupação da coesão territorial. Está nos nossos instrumentos, e também no caso do Primeiro Direito e do PRR, onde quem chegar primeiro tem acesso a 100% [de financiamento]. Esta é uma das componentes importantes, mas tem necessariamente de haver uma lógica de coesão territorial. Vamos regulamentar aquilo que é o período do PRR, enquadrado no programa, mas sem prescindir do programa como ele hoje está construído. Temos de executar e entregar as 26 mil casas às famílias até Julho de 2026, e temos de enquadrar e compatibilizar com uma preocupação de coesão territorial. Temos de garantir este equilíbrio de soluções e de prioridades.

O PRR pode então ser usado, nas politicas de habitação, também para ajudar a equilibrar o país. Como?

Quando falamos das necessidades de habitação nas áreas metropolitanas falamos muito de pressão de preços de mercado e do desequilíbrio entre os preços e o rendimento das famílias. Quando falamos de territórios do interior, há este desajustamento mas há uma importância das políticas de habitação para atrair e para fixar a população. Quando falamos de coesão territorial não podemos ficar pelo discurso, temos de criar políticas para que isso aconteça. E se não tiver acesso à habitação nos territórios de baixa densidade, efectivamente não vou conseguir fazer uma política conjunta com outras áreas - do emprego, da educação, das condições necessárias para uma família se fixar nestes territórios. A habitação tem um papel imprescindível, e os nossos instrumentos têm de ter isso em conta.

A execução desta componente do PRR está dependente das Estratégias Locais de Habitação, feitas pelas câmaras municipais. Ainda há muitas por entregar, mas entre as que já estão entregues, os pedidos de financiamento já quase esgotam a verba disponível. Isto não preocupa o governo?

Nós temos 34 acordos de colaboração assinados que dão respostas para um pouco mais de 18 mil famílias. Nestes acordos assinados ainda não esgotamos o que é o investimento do PRR, mas não temos duvida que isso vai acontecer. Isso preocupa-nos, mas também nos dá uma certeza. O Primeiro Direito não é um programa que esteja limitado ao PRR, e o PRR é um instrumento para financiar o Primeiro Direito. E o levantamento inicial das 26 mil não é um limite para o investimento. Necessariamente, temos de continuar o programa e o financiamento terá de ser encontrado para salvaguardar o cumprimento de um programa que criamos ainda antes do PRR.

Imaginemos, por exemplo, que a Câmara de Odemira não avança com a sua ELH, e não procura financiamento para resolver o caso dos muitos trabalhadores precários que vivem em contentores. Isso significa que vai ficar de fora? Ou governo pode intervir?

O programa assenta, para além de um conjunto de regras, num conjunto de princípios. Definimos que devem ser identificadas as carências habitacionais em várias vertentes (sobrelotação, precariedade da casa, inexistência de habitação) e com estes princípios estamos a pressupor que o IHRU, na avaliação que faz com o município, avalia se essas mesmas estão identificadas. Neste momento há 122 munícios que estão a trabalhar com o IHRU nesta fase preparatória. Além disso, a ELH não é imutável. A partir do momento em que é entregue, e até à sua execução ou finalização, ela pode ser alterada, actualizada. É de facto um trabalho conjunto.