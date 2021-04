Sócrates “tem direito a ser julgado”

“Acho que tem direito a ser julgado e tem direito a usar da palavra perante nós todos e não só perante o juiz de instrução, que levou um ano e meio a pronunciar-se sobre o caso”, afirma a comentadora d’As Três da Manhã, concordando com a proposta do presidente do Supremo Tribunal para a redução da ação do juiz de instrução.

Por agora, parece “uma espécie de julgamento à porta fechada”, num “excesso” que facilita a prescrição de alguns crimes, aponta.

Ao ser julgado, José Sócrates terá “direito de se defender de tudo aquilo de que é acusado e não só daquilo que foi acusado nos jornais”, sustenta ainda Graça Franco.