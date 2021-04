Treinador do Tondela não acredita em FC Porto fragilizado pela derrota com o Chelsea

O treinador do Tondela, Pako ayestarán, não acredita que vá encontrar um FC Porto fragilizado pela derrota frente ao Chelsea, que deixa os dragões quase eliminados dos quartos de final da Liga dos Campeões.

Na conferência de imprensa de antevisão da receção ao campeão nacional, a contar para a 26.ª jornada do campeonato, Pako Ayestarán salientou que o FC Porto "é daquelas equipas que mostram sempre o nível que têm", independentemente do momento de forma e do adversário.

"As grandes equipas competem sempre de forma igual com os grandes e os pequenos e creio que o Porto é uma delas. Como tal, terá o mesmo nível de intensidade e compromisso que teve com o Chelsea e sabemos que estaremos ter ao mesmo nível de compromisso se quisermos tirar algo deste jogo", reconheceu o treinador espanhol, esta quinta-feira.



Melhor ataque impõe respeito, mas não assusta

Pako Ayestarán admitiu que a vitória frente ao Vitória de Guimarães, na última jornada, a primeira fora de portas no campeonato, dá confiança para o confronto com o segundo classificado. Contudo, alertou que o FC Porto é uma equipa muito forte, a mais concretizadora da Liga:

"Se a tua equipa faz algo melhor, vais sempre competir melhor. Sabemos da dificuldade do jogo. As exibições do Porto na Europa estão a mostrar o seu nível. Nos últimos 19 jogos não perdeu, ganhou 15 e empatou quatro. É a equipa com o melhor ataque, 53 golos. Nos últimos jogos, fez sempre dois golos ou mais. Sabemos da dificuldade, mas vamos competir."



O Tondela-FC Porto, da ronda 26 da I Liga, está marcado para sábado, às 18h00, no Estádio João Cardoso. Encontro com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.