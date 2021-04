Quaresma lesiona-se e falha primeiro jogo de Bino

Ricardo Quaresma está lesionado e é a grande ausência da primeira lista de 21 convocados de Bino no comando técnico do Vitória de Guimarães, para o jogo com o Portimonense.

Aos lesionados Joseph, Jhonatan e Nicolas Tié junta-se agora o internacional português Ricardo Quaresma, a contas com uma lesão muscular no gémeo direito, e não poderá dar o contributo à equipa. O avançado está ainda em dúvida para o jogo seguinte com o Santa Clara.

Bino foi promovido da equipa B à equipa A depois da demissão de João Henriques do comando técnico.

Os convocados

Guarda-redes: Bruno Varela, Matous Trmal, Antal Bencze

Defesas: Easah Suliman, Abdul Mumin, Gideon Mensah, Falaye Sacko, Jorge Fernandes, Zié Ouattara, André Amaro,

Médios: André André, Rochinha, Pepelu, Mikel Agu, Nicolas Janvier, André Almeida, Miguel Luís

Avançados: Rúben Lameiras, Marcus Edwards, Bruno Duarte, Oscar Estupiñán.