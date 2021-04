Bino Maçães confia que pode levar o Vitória à Europa

Bino Maçães acredita que ainda é possível o Vitória de Guimarães qualificar-se para as competições europeias, apesar da desvantagem de nove pontos à falta do mesmo número de jornadas no campeonato. "Pensamos já no imediato e que [a qualificação para] a Europa claro que é possível. É com essa determinação que estamos aqui. Podemos atingir todos os objetivos, estão completamente ao alcance", sublinhou.

A conferência de imprensa de antevisão da visita ao Portimonense, a contar para a 26.ª jornada da I Liga, serviu, também, de apresentação de Bino Maçães. O novo treinador dos vitorianos salientou que o que está a faltar à equipa é "alegria e desinibição nos seus processos". É isso que quer restaurar, de forma a "devolver o bom jogo ao Vitória", recuperar a confiança dos adeptos e "chegar ao fim atingindo os objetivos do clube". "É só os jogadores acreditarem que são capazes, que de facto são bons jogadores. Muitas vezes, um ou dois maus resultados podem deitar animicamente abaixo aqui e ali, até porque temos uma equipa jovem, não nos podemos esquecer disso, mas estamos aqui no sentido de inverter isso e dar essa moral aos jogadores. Principalmente, voltarmos fazer aquilo que fazemos com alegria", salientou o treinador, de 48 anos.

Dinâmica nova e mensagem de coragem

Bino Maçães subiu da equipa B do Vitória para a equipa principal após a saída de João Henriques, ao fim de quatro derrotas consecutivas. O treinador admite que "não perspetivava fazer parte da equipa A", porque o clube tem "um projeto importante ao nível da formação", no qual estava envolvido e "muito satisfeito". Contudo, o desafio impôs-se. "As coisas surgem com naturalidade. Infelizmente, [uma mudança] nestas fases da época é porque alguma coisa não está bem. Os resultados não estavam aparecer e era preciso uma dinâmica nova. Surgiu o convite e estou aqui a abraçá-lo com toda a ambição e determinação para fazermos as coisas bem e invertermos esta situação", frisou.

O presidente do Vitória de Guimarães, Miguel Pinto Lisboa, desejou uma mensagem "de força, de coragem e confiança" a Bino Maçães. "O Vitória está a atravessar um momento difícil, os resultados não estão a aparecer, mas é nestes momentos que se tem de manifestar o carácter e a força dos homens. O Bino tem esse caráter e tem essa força, e vai com certeza conduzir-nos para os resultados que nós ansiamos e que são o nosso objetivo. É nestes momentos de algum desafio que temos de estar unidos. Todos os vitorianos têm de estar unidos", enalteceu.