Belenenses SAD contra a proposta da Liga para reduzir clubes

Rui Pedro Soares, presidente da Belenenses SAD, compreende a necessidade de reduzir o números de jogos na temporada para proteger as equipas que estão nas competições europeias, mas discorda com a proposta da Liga de Clubes de reduzir o campeonato de 18 para 16 equipas.

Redução proposta para 2022

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) propôs a redução do campeonato de 18 para 16 equipas na temporada 2022/23, com o intuito de evitar sobrecarga do calendário, face à proximidade do Mundial 2022, no Catar. Esta alteração permitiria "a preparação do novo ciclo da UEFA 2024/2027", lê-se em comunicado.

A LPFP também propõe a criação de um "play-off" entre o terceiro e o quarto classificados da II Liga, a uma partida, em casa do primeiro.

O vencedor disputaria, depois, um segundo "play-off" frente ao 16.º classificado da I Liga, com o acesso ao principal escalão em jogo. Este mesmo formato da II Liga seria, então, replicado para a Liga 3, nova competição que encaixará entre a II Liga e o Campeonato de Portugal e que ficará ao abrigo da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).