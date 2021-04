Futebolista e estrela de cinema. Ibrahimovic vai entrar no próximo "Astérix e Obélix"

Ver esta publicação no Instagram

O futebolista Zlatan Ibrahimovic vai entrar no próximo filme de Astérix e Obélix, que vai estrear em 2022, segundo avança o jornal francês "L'Équipe".

O próprio avançado sueco já deu a entender do mesmo nas suas redes sociais, ao colocar uma fotografia sem legenda com a palavra "Antivírus". De acordo com o jornal, Ibra vai interpretar o romano Caius Antivírus. Os outros atores que integram o filme anunciaram o seu papel da mesma maneira.

Guillaume Canet volta a interpretar Astérix e é o diretor do filme. Gilles Lellouchou vai interpretar o papel de Obélix pela primeira vez.

O filme ia ser gravado inicialmente no ano passado, mas foi adiado devido às restrições aplicadas devido à pandemia da Covid-19. De acordo com a publicação, o filme será gravado na China e num estúdio em França.

Zlatan Ibrahimovic, de 39 anos, termina contrato com o AC Milan no final desta época, mas tudo aponta para que o sueco vá renovar pelo menos por mais uma temporada. O ponta de lança soma 17 golos esta época em 24 jogos disputados na boa campanha do AC Milan.

Ao longo da carreira, Zlatan representou o Malmo, Ajax, Juventus, Inter de Milão, Barcelona, AC Milan, Paris Saint-Germain, Manchester United e LA Galaxy. Recentemente, regressou à seleção sueca, onde apontou 62 golos em 118 jogos internacionalizações.