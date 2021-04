Bruno Fernandes marca no duelo de portugueses na Liga Europa

O Manchester United venceu, esta quinta-feira, em casa do Granada por 2-0, na primeira mão dos quartos de final da Liga Europa.

Rashford abriu o marcador para os "red devils" aos 31 minutos de jogo, assistido pelo ex-Benfica Lindelof. Já perto do final, Bruno Fernandes fez o segundo, através de uma grande penalidade, no frente a frente com o guarda-redes português Rui Silva.

Para além do médio do United e do guardião do Granada, o também internacional Domingos Duarte foi também titular nas opções de Diego Martínez.

O jogo ficou ainda marcado por uma invasão de campo na primeira parte de um adepto todo despido, num jogo que se realizou sem espectadores nas bancadas.

O Arsenal não foi além de um empate a um golo, em casa, contra o Slavia de Praga, com os dois golos a surgir perto do fim do jogo.

Pepé abriu o marcador para a equipa de Arteta aos 86 minutos de jogo, lançado por Aubameyang, mas Holes empatou já nos descontos, aos 94 minutos de jogo. Cédric Soares foi titular a lateral-esquerdo e somous os 90 minutos.

Já o Villarreal foi até à Croácia vencer o Dínamo de Zagreb por 1-0, com o único golo da partida a ser apontado aos 44 minutos por Gerard Moreno, de grande penalidade.