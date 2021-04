​Reembolsos do IRS começam a chegar daqui a uma semana

No fim da próxima semana, vão começar a chegar os reembolsos de IRS. O prazo é anunciado pelo secretário de Estado dos Assuntos Fiscais.



Em entrevista ao jornal online “Eco”, Mendonça Mendes diz estar “convencido de que a partir do final da segunda semana de abril já começaremos a estar em condições de os contribuintes terem a evidência de que os reembolsos se vão começando a fazer como uma cadência bastante regular”.

Nesta entrevista, Mendonça Mendes reconhece que o reembolso médio será menor, devido a “factos objetivos”: o ajustamento das tabelas de retenção feito no ano passado e a diminuição das faturas apresentadas pelas famílias para dedução em sede de IRS, por efeito do confinamento.

A campanha de IRS 2021 começou no primeiro dia de abril e prolonga-se até ao fim de junho. Nesta entrevista, o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais refere que já foram submetidas mais de um milhão de declarações.

A concretizar-se este calendário, os reembolsos começarão a ser pagos este ano mais cedo do que em 2020, dado que no ano passado os primeiros reembolsos chegaram no dia 21 de abril.