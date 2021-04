Apoios sociais promulgados por Marcelo entram em vigor esta quinta-feira

Entram em vigor nesta quinta-feira os três diplomas sobre apoios sociais que o Presidente da República promulgou contra a vontade do Governo e que foram parar ao Tribunal Constitucional.

Que apoios são esses?

São o apoio extraordinário à redução da atividade para trabalhadores independentes, empresários em nome individual e sócios-gerentes, o apoio excecional à família devido ao encerramento das escolas e mecanismos excecionais de gestão de profissionais de saúde.

São diplomas que o executivo tem defendido serem inconstitucionais por aumentarem a despesa à margem do Orçamento do Estado, violando a chamada lei travão.

E só chegam em maio?

Sim, alega o Ministério do Trabalho e Segurança Social que será necessário implementar alterações no sistema informático.

E, por isso, só no mês que vem poderá começar a pagar os apoios previstos nesses diplomas no âmbito da pandemia de Covid-19, adotados pelo Parlamento à revelia do Governo.

Mas em que se traduzem esses apoios no caso dos trabalhadores independentes ou sócios gerentes?

Aumenta o valor a pagar no apoio à redução de atividade. Para efeitos do cálculo do apoio, o que se estabelece é que deve ser considerado o rendimento médio mensal de 2019 em vez do rendimento que serviu de base aos descontos dos últimos 12 meses.

E há outro dado a reter: a versão publicada em Diário da República prevê também a manutenção de alguns apoios aos setores do turismo, cultura, espetáculos e eventos, mesmo que retomem a atividade.