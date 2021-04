Com maior ou menor perfeição, Francisco Neto quer é bater a Rússia e chegar ao Euro

"Não gostamos de fazer futurologia. Mais do que nunca, temos de nos focar na nossa organização e maneira de jogar. É isso que controlamos."

Francisco Neto tem "alguma perspetiva do padrão que a Rússia poderá apresentar", no entanto, salientou que Portugal tem de se preparar para o encontro tendo em conta as suas próprias características e intenções:

“Temos trabalhado bem. Estamos focados no objetivo de tentar potenciar as jogadoras e em não perder a nossa forma de estar nem a organização que temos vindo a demonstrar. Independentemente das jogadoras que estiverem à nossa disposição, teremos de 'ser Portugal’ e estar ao mais alto nível amanhã [sexta-feira]”, salientou o timoneiro das quinas.

Embora admita que "ganhar sem sofrer golos é o cenário perfeito", o selecionador vincou, esta quinta-feira, na conferência de imprensa de antevisão do jogo no Restelo, que "a grande prioridade é tentar ganhar".

O selecionador nacional, Francisco Neto, traça dois cenários para a primeira mão do "play-off" de acesso ao Europeu feminino, com a Rússia: o ideal e o indispensável, não excluindo a hipótese de justaposição.

Estradas paralelas rumo à história

Em 2016, quando garantiu a qualificação para a primeira fase final da sua história, Portugal também teve de jogar o "play-off". A primeira mão foi igualmente disputada no estádio do Belenenses. Francisco Neto espera que os paralelismos com o duelo frente à Roménia sejam bom sinal.

"Lisboa é sempre uma opção viável, tem o aeroporto perto e temos tido boas condições de trabalho. Somos sempre bem recebidos aqui, também pela disponibilidade do clube [Belenenses] em abdicar do estádio. Esperemos que seja uma coincidência feliz e que possamos, na terça-feira, voltar a festejar como festejámos na Roménia", realçou.



Portugal defronta a Rússia, na primeira mão do "play-off" de acesso ao Euro 2022, na sexta-feira, às 17h00, no Estádio do Restelo. Encontro que terá informações nas edições de Bola Branca e em rr.sapo.pt.