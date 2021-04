No futuro, os fósseis da pandemia vão falar por nós. Que história vão contar?

Até ao início dos anos 70, o arqueólogo William L. Rathje, doutorado em Harvard e docente na Universidade do Arizona, fez carreira a procurar pistas da civilização Maia em Cozumel, uma ilha mexicana no meio do mar das Caraíbas. Contudo, algures pelo caminho, decidiu mudar de objeto de estudo. Em vez peneirar restos, pedras e areias, à procura de vestígios milenares, longe do seu país natal, começou a escavar, juntamente com um grupo de alunos, o aterro da cidade de Tucson, no estado do Arizona. “O Projeto do Lixo”, assim foi batizado em 1973, abriu uma caixa de Pandora social e criou mesmo um novo campo de estudo académico, a “Garbology” (“Lixologia”, numa tradução livre.) (Em 1976, a revista Time dedicou um longo artigo – com o título sugestivo “A Verdade no Lixo” - ao projeto do arqueólogo, que continuou, até 2012, ano em que faleceu, a trabalhar sobre o mesmo tema.)

Com base nos resíduos escavados, utilizando as mesmas técnicas que usava para interpretar culturas ancestrais, Rathje elaborou vários artigos científicos. E eis algumas das conclusões a que chegou: os habitantes de Tucson desperdiçavam cerca de 10% da comida que compravam; e as famílias de classe média eram aquelas que mais esbanjavam bens. Mas a surpresa do arqueólogo não se limitou ao tipo de resíduos, mas também ao estado de decomposição dos mesmos: encontrou hamburgers, por exemplo, como que preservados no vácuo. Apesar de terem mais de 30 anos, em alguns casos, ainda pareciam quase comestíveis, viria a contar.

Daqui 100 mil anos (ou porventura mais), quando futuros arqueólogos andarem a escavar os escombros das nossas cidades atuais e dos resíduos que enviamos para aterro, muito provavelmente não vão encontrar hamburgers – esses já se terão decomposto há muito -, mas é bem provável que “encontrem pilhas de máscaras, luvas de plástico, ou, pelo menos, decalques destes bens descartáveis no solo”, por outras palavras, “fósseis da pandemia”, diz David Farrier, autor do livro “Pegadas – Em Busca dos Fósseis Futuros” (ed. Elsinore), em declarações à Renascença.

Os aterros modernos “são desenhados para evitar fugas”, “criam as condições perfeitas para mumificar os conteúdos”, por isso o professor universitário está confiante que, quem quer que venha a explorar esses filões, vá encontrar “uma camada de resíduos da pandemia no futuro arquivo fóssil”.

“É provável que em algumas partes do mundo existam aterros que criem esse tipo de vestígio duradouro”, diz, lembrando que há ainda outras dimensões que podem, mais tarde, dar pistas para decifrar o momento: o caso do dióxido de carbono.

De acordo com um estudo publicado em março na revista científica Nature, as emissões de gases de efeito de estufa (GEE), como o dióxido de carbono, caíram globalmente 6,4% em 2020. “Essa descida de carbono na atmosfera vai ficar gravada em bolhas nos calotes de gelo”, nota.

“Teoricamente, vai ser possível tirar uma amostra de um aterro, onde tenhas uma luva de plástico, uma máscara fossilizada, e ligar isso aos registos atmosféricos. Perceber que houve uma súbita mudança de comportamento na forma como as pessoas interagiam. Subentender que sentiram que tinham que se proteger contra o toque das outras”, explica.