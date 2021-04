Exposição: Vivian Maier, a ama que foi uma fotógrafa anónima da América

“Muitas vezes as crianças de quem cuidava eram os seus modelos e companheiros de brincadeira”, refere Anne Morin.

Na exposição está também outra parte importante do espólio, são “os filmes super 8, onde vemos as grandes coreografias humanas nas ruas de Chicago e Nova Iorque, as brincadeiras com as crianças”, indica a curadora da exposição.

Imagens captadas por Vivian Maier da vida americana são um testemunho da segunda metade do século XX. A maior parte das fotografias não chegaram se quer a ser reveladas pela ama americana.