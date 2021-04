Papa reza pelas vítimas das cheias em Timor

Por isso, “na Igreja nã o h á luto que seja vivido solitário, nem lágrima que caia no vazio , pois tudo respira e participa de uma graça comum”, porque os santos “têm sempre a mão estendida para nós, ajudando-nos a seguir em frente com confiança para estarmos em comunhão com Jesus Cristo, o único Senhor e mediador entre Deus e o homem”.

“Quando rezamos, nunca estamos sozinhos, mas encontramo-nos submersos num rio caudaloso de invocações, súplicas e louvores que nos antecedem e continuarão depois de nós”, disse Francisco. “Na oração descobrimos que compartilhamos as alegrias e as dores uns dos outros e que nos acompanham os santos, reconhecidos e anónimos.”

“Desejo assegurar as minhas orações pelas vítimas das inundações que, há dias, atingiram a Indonésia e Timor-Leste ”, disse o Papa no final da catequese desta quarta-feira. “Que o Senhor acolha os defuntos, conforte os familiares e ajude todos os que perderam as suas habitações”, afirmou.

No final da catequese, transmitida a partir da biblioteca do Palácio apostólico, o Papa também se referiu ao Dia Internacional do Desporto para o Desenvolvimento e a Paz, assinado na terça-feira pela ONU.

Francisco valorizou o desporto como “uma experiência de equipa que favorece o diálogo solidário entre culturas e povos diferentes” e encorajou a ‘Athletica Vaticana’ (associação desportiva com sede no Vaticano que reúne atletas de diferentes modalidades) a “espalhar a cultura da fraternidade, no âmbito desportivo, com especial atenção aos mais frágeis, tornando-se assim testemunhas da paz”.