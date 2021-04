Dia Mundial da Saúde. “É deplorável que persista o fosso entre ricos e pobres”, diz Vaticano

É urgente eliminar as desigualdades no acesso à saúde e o ano 2020 será recordado como "uma separação das águas, entre um antes e um depois”, escreve o cardeal Peter Turckson a propósito do Dia Mundial da Saúde, que se assinala nesta quarta-feira.

Referindo-se aos efeitos da pandemia, sobretudo nas comunidades mais pobres e vulneráveis, o responsável do Vaticano para o Serviço do Desenvolvimento Humano e Integral sublinha, numa mensagem publicada também nesta quarta-feira, a importância da solidariedade humana e o valor da fraternidade da justiça, da equidade e da inclusão “para não deixar que os nacionalismos fechados ou as leis do mercado nos impeçam de viver como uma verdadeira família humana”.

Turckson recorda os sucessivos apelos do Papa Francisco contra as desigualdades, agora exacerbadas pela pandemia.

“É deplorável que, apesar das constantes denúncias, persista um fosso no acesso aos cuidados e tratamentos de saúde e se verifiquem desigualdades inaceitáveis que negam a saúde a grande parte das populações nas periferias do mundo”, lê-se na mensagem.

É, por isso, fundamental “adquirir um olhar integral e assegurar a cada um os cuidados de saúde, como um ato de justiça a que cada pessoa tem direito”.