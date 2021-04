Jogadores acreditam. “Podemos dar a volta”

Uribe

"Saímos com um sabor amargo, mas com a cabeça levantada pelo que fizemos. Faltou um pouco de contundência para defrontar este tipo de equipas. Num minuto podem marcar-te e os jogos duram 90 minutos. Não fomos contundentes. Eles fizeram dois golos, mas nós vamos com a cabeça levantada. Vamos prosseguir no nosso trabalho. Ainda há um jogo para jogar. Com a qualidade que temos, podemos reverter qualquer situação. Temos de corrigir os erros individuais que não podemos cometer contra estes adversários".

Grujic

“Tivemos o controlo do jogo, mas foi o Chelsea quem marcou. É difícil avaliar este jogo. Foi injusto. No primeiro tempo dominámos, criámos vários lances de finalização e eles chegaram ao intervalo em vantagem com apenas um remate. É difícil jogar contra uma equipa que segura bem a bola. Mesmo assim mostrámos que temos a mesma qualidade e que podemos discutir o jogo de igual para igual. Criámos novas e várias ocasiões para marcar na segunda parte, mas não tivemos a eficácia desejada. A eliminatória está mais difícil, mas tudo é possível com grande espírito e preparação".

O FC Porto perdeu 2-0 diante do Chelsea na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.