FC Porto recebe Chelsea em Sevilha no primeiro ensaio do duelo "sonho vs. milhões"

O FC Porto defronta o Chelsea, esta quarta-feira, em Sevilha, casa emprestada, em jogo da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, num encontro em que terá duas ausências de peso.

Devido à pandemia da Covid-19 e das restrições britânicas às viagens, o estádio Ramón Sánchez Pijzuán será o palco da eliminatória. No primeiro, os campeões nacionais têm o estatuto de visitado e não poderão contar com Sérgio Oliveira e Mehdi Taremi, ambos castigados. Diogo Costa testou positivo à Covid-19 e também fica fora do duelo.

Pela 11.º vez no "top-8" da mais importante prova europeia de clubes (nona na era Champions), o FC Porto terá pela frente o atual quarto classificado da liga inglesa. O Chelsea renasceu com a entrada do alemão Thomas Tuchel, apesar de ter sofrido uma pesada derrota caseira (5-2) com o West Bromwich na última jornada do campeonato inglês.

Em contraponto, na última ronda da I Liga portuguesa, a equipa treinada por Sérgio Conceição bateu em casa o Santa Clara, por 2-1. O golo da vitória apareceu a segundos do final da partida e permitiu ao FC Porto reduzir para oito pontos a diferença para o líder Sporting, que na segunda-feira empatou, por 1-1, na visita ao Moreirense.