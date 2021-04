Santos Silva. "A Índia é a farmácia do mundo e vai ajudar a Europa na pandemia"

Portugal herdou processos negociais complexos na frente comercial. O acordo com o Mercosul tem sido contestado por diversas organizações ambientais e há países europeus que estão a colocar entraves ao fecho definitivo do acordo. Em entrevista à Renascença, o ministro dos Negócios Estrangeiros assegura que a Presidência Portuguesa quer muito fechar esse acordo, enquanto trabalha para renovar o tratado comercial com os países ACP – África, Caraíbas e Pacífico. Da sua lavra, Portugal avança com a cartada da Índia porque as especiarias de hoje são os medicamentos que travam pandemias.

Daqui a um mês, no Porto, teremos a cimeira União Europeia-Índia. Foi anunciado que as áreas que vão concentrar mais atenção, entre outras, são o digital, a conectividade, a saúde e a ação climática. Em que é que a Índia pode ajudar a Europa por exemplo na área da saúde?

Em muito. A Europa está comprometida com o seu próprio processo de reindustrialização. Nas últimas décadas, externalizámos para fora do continente uma parte considerável da nossa produção industrial e na pandemia aprendemos à nossa custa que isso é um erro. Precisamos de controlar mais, de estarmos mais próximos das cadeias de valor necessárias para assegurar bens que consideramos básicos.

Se se diz com propriedade que a China é a "fábrica do mundo", também se diz com igual propriedade que a Índia é a "farmácia do mundo", tão forte é a Índia na produção de princípios ativos para medicamentos. Uma maior cooperação entre a União Europeia e a Índia no domínio das indústrias da saúde é muito positiva para a Europa.

Vai ainda ajudar na pandemia?

Vai ajudar na pandemia e na nossa capacidade de resposta a novas epidemias e novos episódios críticos de saúde pública. Não tenhamos dúvidas de que devemos estar preparados para isso.

Vamos ter uma cimeira União Europeia-África durante a Presidência Portuguesa em modo presencial? Isso ainda é uma possibilidade?

Não. A situação pandémica não permite uma cimeira União Europeia – União Africana no seu formato mais alargado. Essa cimeira realizar-se-á quando houver condições para isso. Neste momento, estamos a trabalhar na preparação da reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros. Ainda não sabemos se ela irá ser por videoconferência ou presencial.

A intenção é fazê-la agora em maio ou junho?

Vamos ver. A política externa é dirigida não pela Presidência rotativa do Conselho que Portugal agora assume, mas sim pelo Alto Representante para a Política Externa e de Segurança. No âmbito da Presidência, temos dois objetivos essenciais para o reforço da nossa cooperação com África.

O primeiro é a conclusão do processo de negociação do novo acordo de cooperação com África subsariana e os países do Pacífico e das Caraíbas. É o chamado "pós-Cotonou", uma vez que o acordo em vigor foi assinado em 2000 na cidade de Cotonou, dura 20 anos e, portanto, é necessário agora um novo acordo. Já se chegou a acordo político no final do ano passado e trata-se agora de concluir e permitir a assinatura do acordo.