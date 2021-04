Veja também:

Jorge Coelho, antigo ministro do PS, gestor de empresas e comentador político, morreu esta quarta-feira, aos 66 anos, vítima de ataque cardíaco.

A tragédia da Ponte de Entre-os-Rios e a defesa intransigente do seu partido, onde ajudou a construir as lideranças vitoriosas de António Guterres e José Sócrates, marcaram um trajeto com quase 40 anos de vida pública.

Recorde, agora, 10 frases de Jorge Coelho que ficaram para a história.

“A culpa não pode morrer solteira”. Jorge Coelho assumiu integralmente a responsabilidade política pela queda da ponte de Entre-os-Rios e demitiu-se do cargo de ministro das Obras Públicas (março de 2001).

“Quem se meter connosco, leva!” Resposta ao antigo bastonário da Ordem dos Advogados, António Pires de Lima, que criticou a tentativa do Governo de reunir apoios entre deputados de vários partidos para a aprovação do Orçamento do Estado (março de 2001).

“Passa-se algo de errado quando o fim das organizações se esgota no vértice da hierarquia ou na nomenclatura dirigente. Torna-as fúteis, passageiras e dependentes”. Artigo de opinião no Diário de Notícias sobre o congresso do CDS que ditou a saída de Paulo Portas e a eleição de Ribeiro e Castro (abril de 2005).

"Não tenhamos ilusões, Cavaco Silva tem à sua volta um movimento que foi derrotado nas eleições de fevereiro passado e que agora quer desforrar-se". Foi no seu tom habitualmente inflamado que o histórico socialista criticou a relação tensa entre o Presidente da República, Cavaco Silva, e o primeiro-ministro da altura, José Sócrates (janeiro de 2006).

“Uma biografia sobre mim por que motivo? Não tenho importância para isso, meu caro amigo!”, em resposta ao jornalista Fernando Esteves quando este lhe disse que tencionava escrever a sua biografia (2008).

“Tive uma mãe extraordinária, foi a pessoa mais importante na minha vida”. Entrevista ao Jornal de Negócios (janeiro de 2017).

“Nunca tive qualquer depressão por ter altas funções e no dia seguinte já não as ter”. Entrevista ao Jornal de Negócios (janeiro de 2017).

“Falar de Mário Soares é falar da liberdade, da democracia em Portugal”. 8 de janeiro de 2017, funeral de Mário Soares.

"O engenheiro Sócrates não foi julgado e não está condenado por nada", disse no programa Quadratura do Círculo, da SIC Notícias (março de 2018).