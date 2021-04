PSD aceita posições de Suzana Garcia e confirma candidatura à Amadora. "Tem perfil adequado ao concelho"

O PSD confirmou esta quarta-feira a notícia Renascença de que Suzana Garcia vai ser a candidata do partido Câmara da Amadora nas eleições autárquicas deste ano. A advogada e ex-comentadora televisiva foi aprovada, por unanimidade, pela direção nacional.

O coordenador autárquico do PSD, José Silvano, defende que Suzana Garcia é a “candidata mais indicada para ganhar” a Câmara de Amadora, considerando que as suas posições públicas não põem em causa os valores sociais-democratas.



Em eleições autárquicas, os candidatos podem ter nalgumas matérias uma posição diferente da direção nacional, justificou o coordenador autárquico. José Silvano garante que o PSD é contra a castração química e lembra que o partido votou contra o projeto apresentado pelo Chega no Parlamento.

"Analisámos as posições públicas da candidata”, afirmou José Silvano, "e não vimos nelas algo que não pudesse ser admitido no âmbito da pluralidade que caracteriza este partido", acrescentou quando questionado sobre a escolha da Comissão Política Nacional.

Tal como a Renascença avançou na terça-feira à tarde, Suzana Garcia terá o apoio do partido, numa decisão que foi unânime e sem sinal de críticas entre a direção de Rui Rio.

A posição da comissão política nacional foi, aliás, citada por José Silvano, que recorda tratar-se de uma candidata independente, e que é "com perfil adequado ao concelho a que se candidata, e com fortes possibilidades de ganhar a Câmara da Amadora".

Para candidata a deputada o crivo seria outro

O PSD é contra a castração química, repetiu várias vezes o secretário-geral do PSD, mas a posição de Suzana Garcia foi aceite porque a direção nacional considera que se enquadra "na pluralidade que o PSD tem para as câmaras do país, não para a Assembleia da República, mas para as câmaras do país".

José Silvano explicou aliás detalhadamente que a posição de Suzana Garcia não é castração química, é antes "uma terapia medicamentosa do controlo da líbido e apenas para reincidentes pedófilos", de acordo com o secretário-geral.

A candidata agora formalmente apoiada pelo PSD para a Câmara da Amadora "não tem nada a ver com o Chega", sublinha o secretário-geral, e aposta que pode ganhar a autarquia.

José Silvano afastou a ideia de que Rui Rio não esteve presente nesta sessão para apresentar os últimos 53 anos candidatos autárquicos para não ter de responder por esta escolha, foi apenas uma estratégica ser a comissão autárquica.

Apoio da Comissão Política Nacional a Isaltino adiado

Em cima da mesa está também um eventual apoio a uma candidatura independente de Isaltino Morais na corrida à Câmara de Oeiras.



A concelhia de Oeiras já aprovou, a Distrital de Lisboa confirmou a escolha, mas a Direção Nacional quer mais tempo para analisar a solução para a autarquia.

Isaltino Morais, que já anunciou a candidatura como independente, deve ter o apoio do PSD com liberdade para os militantes social-democratas integrarem a lista.