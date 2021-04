PS recorda contributo decisivo de Jorge Coelho nas vitórias de 1995, 1999 e 2005

Veja também:

O PS destacou esta quarta-feira a ação do seu antigo dirigente, Jorge Coelho, para as vitórias eleitorais nas legislativas de 1995 e 1999, sob a liderança de António Guterres, e na maioria absoluta de 2005 com José Sócrates.

"Foi com particular pesar e aguda tristeza que o PS recebeu a dolorosa notícia do inesperado falecimento do seu camarada Jorge Paulo Sacadura Almeida Coelho", lê-se na nota oficial de pesar emitida pelos socialistas.

Jorge Coelho, natural de Mangualde, no distrito de Viseu, morreu, aos 66 anos, na sequência de um ataque cardíaco fulminante, quando se encontrava na Figueira da Foz, distrito de Coimbra.

Na nota de pesar, o PS classifica Jorge Coelho como um "histórico socialista e notável amigo da democracia que soube de forma singular traduzir na sua atuação a proximidade ao cidadão comum, cujos anseios e emoções sabia interpretar como poucos governantes o conseguiram".

"Deixa-nos um legado político de diversidade e de dedicação inigualáveis, tendo atingido inclusivamente a alta dignidade de conselheiro de Estado. Nasceu em Viseu (1954) e filiou-se no PS em 1982, tendo nesse mesmo ano iniciado o seu percurso de desempenho de funções executivas como chefe do gabinete do secretário de Estado dos Transportes do IX Governo Constitucional", refere-se.