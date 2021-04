Morreu Jorge Coelho. De ministro a comentador e construtor de líderes socialistas

Após essa experiência, regressou a Portugal para ser o “homem da máquina” socialista, tendo tido um papel preponderante, primeiro na eleição de António Guterres para secretário-geral do PS e, depois, na campanha que culminou com a eleição de Guterres como primeiro-ministro em outubro de 1995.

Foi uma figura incontornável da política portuguesa e do Partido Socialista onde se filiou em 1982, ano em que foi nomeado chefe de gabinete de Francisco Murteira Nabo, secretário de Estado dos Transportes do IX Governo Constitucional.

A defesa do ex-colega de Executivo surgiu no habitual registo inflamado. Num discurso de campanha, perante militantes socialistas no Parque de Exposições de Braga, Jorge Coelho considerou "inadmissíveis e absurdas" as afirmações de Pires de Lima e rematou com uma frase que ficou para a história: "Quem se meter com o PS leva!"

A reestruturação governativa coincidiu com o início de um outono/inverno extremamente chuvoso e marcou o princípio do fim da carreira de Jorge Coelho como ministro.

Após as eleições legislativas de 1999, que reconduziram António Guterres como chefe do Governo, Jorge Coelho assumiu as pastas da Presidência e das Obras Públicas.

Foi ele o mentor do conceito de Loja do Cidadão enquanto espaço de atendimento de várias entidades públicas, agregando e ligando diferentes serviços.

No primeiro executivo pós-cavaquismo, Jorge Coelho foi ministro-adjunto de António Guterres, tendo, dois anos mais tarde, em novembro de 19997, acumulado esse cargo com o de ministro da Administração Interna.

Construtor de líderes

A saída de cena do Governo não significou a saída de cena do PS e 2005 confirmou-o como construtor de líderes do partido.

Jovial, assertivo, determinado, com discurso carismático e mobilizador, Jorge Coelho voltou a ser uma peça decisiva na campanha socialista de 2005, em que, pela primeira vez, com José Sócrates, o partido alcançou uma maioria absoluta em eleições legislativas.

Em novembro de 2006 renunciou ao mandato de deputado e abandonou todos os cargos partidários para se dedicar à atividade empresarial, à docência, à consultoria e ao comentário político, tendo sido, até 2013, presença assídua no programa ‘Quadratura do Círculo’ da SIC Notícias, com António Lobo Xavier e José Pacheco Pereira.

A vida de Jorge Coelho fica, também, marcada pela superação de um cancro que lhe foi diagnosticado em 2007.

Um episódio de vida que ficou para memória futura em livro.

“Jorge Coelho, o Todo Poderoso”, da autoria do jornalista Fernando Esteves, foi publicado em maio de 2014 pela Esfera dos Livros e conta a história da doença que “o devastou física e psicologicamente. Estava com uma depressão profunda. A violência das sessões de quimioterapia e radioterapia a que se submetia era avassaladora. E só com a ajuda da sua mulher Cecília e da filha Maria João conseguiu atravessar o calvário do cancro. Quando soube que estava curado, chorou”.

A última intervenção pública de Jorge Coelho ocorreu há dias, para lamentar a morte do presidente da Câmara de Viseu, António Almeida Henriques.

Jorge Coelho morreu esta quarta-feira aos 66 anos, vítima de um ataque cardíaco fulminante.