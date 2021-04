Augusto Santos Silva. "Não há nada melhor que definir metas para mobilizar os Estados a realizar coisas"

Marcado pela pandemia, o semestre em que Portugal vai ao leme do Conselho da União Europeia contém incertezas que levam o ministro dos Negócios Estrangeiros a exercer cautela nas palavras. Augusto Santos Silva troca objetivos em percentagem por descrição de funções, agendas e hierarquias na arquitetura europeia.

Num olhar intercalar sobre a Presidência Portuguesa, Augusto Santos Silva reafirma, ainda assim, as metas para distribuição europeia de vacinas até final de junho, recorda quantos pobres quer a Europa erradicar até 2030 e justifica a pressão para ratificar as decisões de recurso próprios que vão dar a Bruxelas as munições para armar a já célebre "bazuca" de milhões para a recuperação europeia.

Estamos exatamente a um mês da cimeira social no Porto. Pode garantir que será presencial? Pelo menos por essa altura a Presidência Portuguesa da União Europeia já estará mais desconfinada?

Essa pergunta é um pouco maliciosa – digo-o com simpatia – porque se alguém estiver aqui e lhe der garantias a 100% do que vai suceder no mundo enquanto durar esta pandemia, não acredite.

O que lhe posso dizer é que estamos a preparar a cimeira para ser presencial. É muito importante que assim seja e há todas as condições para que seja presencial. Portugal é hoje o país da União Europeia que apresenta melhores indicadores de desempenho no que diz respeito à pandemia. Estamos muito abaixo, a metade do valor de referência que utilizamos na Europa para as novas infeções que é de 120 por 100 mil habitantes.

Mas a pandemia pode condicionar a vida dos dirigentes políticos de outros países onde as situações são mais complicadas.

Não. A cimeira social são duas grandes reuniões. No segundo dia, reúne-se o Conselho Europeu com os 27 chefes de Estado e de Governo. Neste momento, as delegações são reduzidas ao mínimo. Os 27 Chefes de Estado e de Governo estão numa "bolha de segurança" que é facilmente garantida.

Repare que os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia nunca deixaram de se reunir presencialmente ao longo destes meses. Nós funcionamos como uma espécie de "bolha". Quando vou reunir-me a Bruxelas, vou de avião para o aeroporto, do aeroporto para o hotel, do hotel para a reunião, da reunião para o aeroporto e venho-me embora. Funcionamos assim para que as condições de segurança sejam máximas. E antes desse segundo dia, haverá uma conferência de alto nível no primeiro dia, que reunirá as instituições europeias – Parlamento Europeu, Comissão Europeia e Conselho Europeu – parceiros sociais, incluindo representantes dos empregadores, dos trabalhadores de organizações não-governamentais numa conferência que será naturalmente híbrida. Terá várias dezenas de pessoas presentes fisicamente nas salas, muitas centenas a participarem e muitos milhares a assistirem virtualmente.

Vamos encontrar algo na Declaração do Porto que não esteja no plano de ação para o Pilar Europeu dos Direitos Sociais que a Comissão apresentou?

A Declaração do Porto, dos Chefes de Estado e de Governo, é exatamente a declaração para endossar e acolher politicamente o plano de ação.

Não vamos então ter surpresas.

A lógica das reuniões europeias não é a lógica da surpresa. Quem gosta de surpresas vai ver um jogo de futebol ou um espetáculo.

Podia algo estar a ser negociado.

Não. A lógica das reuniões de chefes de Governo é a lógica do Conselho Europeu que é o órgão máximo da União Europeia. Reúne os chefes de Estado e de Governo e dá orientação política geral. Nem sequer é o órgão legislativo, porque quem legisla são os ministros e o Parlamento Europeu e quem propõe as iniciativas legislativas e executa é a Comissão Europeia. O Conselho Europeu é, digamos, a orientação política estratégica ao mais alto nível.

Compreendo, mas o plano de ação já foi apresentado. Se é apenas para o endossar politicamente, podia já estar feito agora.

Não. Para fazê-lo é preciso reunir o Conselho. E o Conselho Europeu reúne-se no próximo dia 8 de maio na cidade do Porto.

O Conselho Europeu já se reuniu depois da apresentação do plano de ação.

A reunião do Conselho Europeu vai culminar um processo político muito importante de mobilização de todos em torno do Pilar Europeu dos Direitos Sociais. No dia 3 de março, a Comissão Europeia apresentou o seu plano de ação para os direitos sociais europeus, que depois foi discutido pelo Parlamento Europeu e pelos ministros dos assuntos sociais.

Houve depois uma cimeira social tripartida, com a presença do presidente do Conselho Europeu, com a presidente da Comissão Europeia, com o primeiro-ministro português enquanto presidente do Conselho e com representantes dos vários parceiros sociais no dia 24 de março. Tudo isto culminará no dia 8 de maio no Conselho Europeu do Porto e no dia 7 de maio, na conferência que vai mobilizar todos os parceiros sociais.

Entretanto, a Comissão Europeia já começou a apresentar as dimensões específicas relativas ao plano de ação, que é um documento que fixa metas. Não há nada melhor do que definir metas para mobilizar os Estados para realizar coisas. Nós temos a meta de, até 2030, querermos tirar 15 milhões de europeus da situação abaixo do limiar de pobreza. São pobres à maneira europeia.

Essa é uma matéria europeia. Está planeada a discriminação por Estados-membros?

Sim, vai estar. Esses 15 milhões são a meta europeia que vem no plano de ação. O próprio plano diz que pelo menos 5 milhões serão crianças. Para isso, a Comissão Europeia já apresentou uma estratégia que chama de "Garantia para a Infância" mostrando que, através da educação pré-escolar, do ensino, da alimentação nas escolas, através da saúde pública, podemos quebrar essa reprodução intergeracional da pobreza.

Em função dessa “Garantia para a Infância”, que será aprovada no Conselho, cada Estado-membro terá que fazer o seu próprio plano nacional e nomear o seu próprio coordenador ou coordenadora nacional.

Úrsula Von der Leyen referiu-se a um mecanismo europeu de resseguro de desemprego logo quando assumiu a presidência da Comissão Europeia. Durante a pandemia, um mecanismo parecido – o SURE – tem sido muito relevante nesta matéria e está ativo até ao final de 2022, com a possibilidade de ficar mais 6 meses, ou seja, até meados de 2023. Porque é que está fora deste plano de ação? Um mecanismo deste género não vai ficar depois da pandemia?

O mecanismo europeu de resseguro de desemprego é um dos elementos da União Económica e Monetária. Portanto, não entra pelo lado dos assuntos sociais, mas pelo lado dos assuntos financeiros e orçamentais. Ele está no programa da Comissão que tem a responsabilidade de apresentar uma proposta quando entender.

Como disse, nós antecipámos um mecanismo semelhante, que foi o programa SURE. Basicamente, foram 100 mil milhões de euros postos à disposição dos Estados-membros para financiar medidas como o lay-off.