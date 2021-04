Vem aí chuva e vai ficar mais fresco à tarde

Se nesta quarta-feira a temperatura máxima pode atingir os 25 graus em alguns locais do país, na quinta já rondarão os 20. E há aviso amarelo no Algarve por causa da agitação marítima.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê, para quinta-feira, aguaceiros logo a partir da manhã e condições favoráveis à ocorrência de trovoada à tarde, sobretudo nas regiões Centro e Sul.

O céu poderá ter períodos de muitas nuvens, mas o vento deverá ser fraco.

As temperaturas máximas deverão descer, oscilando entre os 16 graus da Guarda e Viana do Castelo, e os 20/21 graus de grande parte do resto do país.

Quanto às mínimas, irão subir um pouco, passando pelos sete graus em Setúbal, oito em Leiria e depois andando à volta dos 10/12 graus no resto do continente – sendo aqui o Algarve a grande exceção, uma vez que a mínima prevista é de 16 graus.

Nas ilhas, também estão previstas nuvens e aguaceiros, com máximas de 22 graus na Madeira (onde as mínimas rondam os 16 graus) e 18 nos Açores (com mínimas de 14).

Estas condições agravam-se na sexta-feira, dia em que está prevista chuva em todo o país, Açores e Madeira incluídos. O distrito de Faro deixa, contudo, de estar sob aviso amarelo.

De acordo com as previsões do IPMA, iremos ter períodos de céu muito nublado, com aguaceiros que poderão ser por vezes fortes e acompanhados de trovoada em especial durante a tarde nas regiões do interior Norte e Centro.



O vento mantém-se fraco, mas pode ser forte nas terras altas.



A temperatura máxima volta a descer e a mínima a subir. Assim, em Lisboa, Castelo Branco e Braga, os termómetros deverão subir aos 19 graus; aos 18 no Porto, aos 20 em Faro e em Setúbal e aos 21 em Évora e Beja. Na Guarda, não deverão passar os 13 graus.

Já as mínimas, andarão pelos 14 graus em Lisboa, 15 em Faro, 12 no Porto e em Beja e 8 na Guarda.

Nas ilhas, a chuva abranda e as temperaturas mantêm-se, prevendo-se uma máxima de 22 no Funchal e de 19 em Ponta Delgada.



No fim-de-semana, o cenário de chuva poderá melhorar, mas as nuvens deverão manter-se, tal como as temperaturas.