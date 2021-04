R acima de 1 e mais três mortos e 663 infetados com Covid-19

Veja também:

O boletim diário da Direção-Geral da Saúde aponta para mais três mortos e 663 infetados com Covid-19, nas últimas 24 horas.

O documento revela ainda que o valor de transmissão, o R, está agora acima de 1, quer a nível nacional (1,01), quer em Portugal Continental (1,02).

A incidência continua a níveis considerados baixos (62,5 por 100 mil habitantes), como tal, no "semáforo" da pandemia, Portugal mantém-se no verde, embora já a aproximar-se de tons amarelados.

As vítimas mortais registaram-se todas na região de Lisboa e Vale do Tejo.

O número de casos ativos mantém tendência de descida, existindo agora um total de 25.847 casos, menos 97 do que ontem. O boletim indica ainda que são cada vez menos as pessoas internadas com Covid nos hospitais. De acordo com os números agora conhecidos, são menos de 500 (488), menos 16 do que ontem, das quais 116 em cuidados intensivos (mais três do que ontem).

Desde o início da pandemia, Portugal registou 825.031 casos da doença, dos quais 16.890 morreram e 782.294 conseguiram recuperar.

Ainda segundo informações divulgadas pela Direção-Geral da Saúde, foram administradas até agora 1.907.188 vacinas contra a Covid.

Evolução da Covid-19 em Portugal