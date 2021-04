Pandemia expôs fragilidades no acesso à saúde e à habitação em Portugal

Portugal continua a falhar nos direitos à saúde e à habitação e a pandemia veio agravar o problema, revela o Relatório Anual do Estado dos Direitos Humanos no Mundo divulgado pela Amnistia Internacional (AI).

No plano da habitação, o documento mostra que o governo português agiu bem ao suspender, por exemplo, as execuções de hipotecas e despejos até ao final do ano.

No entanto, muitas famílias, continuaram a não ter acesso a uma habitação. Além disso, sublinha a AI, os sem-abrigo foram esquecidos.

“Vimos que continua a faltar acesso a uma habitação condigna a várias. Claro que em tempo de pandemia e de confinamento isto é particularmente grave. E vemos que o apoio a pessoas em sem abrigo, grupo que aumentou no ano passado, fruto das dificuldades derivadas da pandemia, o apoio a estas pessoas foi dado por autoridades locais e por voluntários de associações de solidariedade. Podia ter havido uma resposta mais robusta por parte do Governo, explica à Renascença Maria Lapa, diretora de investigação da AI

Outra das preocupações registadas pela AI é o facto de Portugal ser um dos países onde os episódios de racismo persistem, seja a pessoas de etnia cigana, seja a cidadãos de ascendência africana.

“É algo que nos preocupa muito e que merece a prioridade por parte do Estado”, diz Maria Lapa.

O relatório conclui, também, que o país continua a falhar ao nível do acolhimento de migrantes.

"O caso mais escandaloso foi o homicídio do cidadão ucraniano no aeroporto de Lisboa que mostrou várias questões muito preocupantes relacionadas com a forma como acolhemos migrantes e com vários casos de violência policial nas forças de segurança portuguesas”, acrescenta a investigadora.

A Amnistia Internacional apela ainda às autoridades portuguesas para que tenham uma maior atenção à forma como os casos de violência doméstica são tratados na justiça, problema que, diz Maria Lapa, “terá passado ao lado de muitos portugueses nesta pandemia”.

A nível global, a Amnistia acusa os líderes mundiais de egoísmo na gestão da pandemia de Covid-19, lamentando que os interesses nacionais superem a cooperação internacional na resposta à crise.

Como nota positiva, a AI saúda os movimentos sociais que surgiram ao longo da pandemia, desde os protestos contra o racismo nos EUA às greves contra a violência de género.

O relatório vai ser remetido esta quarta-feira ao Presidente da República, primeiro-ministro e partidos com o objetivo de que o Governo possa ouvir algumas das recomendações da Amnistia Internacional.