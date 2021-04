Morreu o histórico socialista Jorge Coelho

"A senhora que estava com ele ligou para o 112 e quando a nossa equipa chegou ao local ele estava em paragem cardiorrespiratória. Foram feitas manobras de reanimação mas não foi possível reverter a situação", tendo o óbito sido declarado no local, adiantou o comandante.

De acordo com Jody Rato, comandante dos Bombeiros Voluntários da Figueira da Foz, Jorge Coelho, de 66 anos, sentiu-se mal durante a visita a uma habitação na rua da Liberdade, na zona turística do Bairro Novo.

Fez parte de dois governos socialistas liderados por António Guterres e demitiu-se na sequência da queda da ponte de Entre-os-Rios. "A culpa não pode morrer solteira", disse na sequência do trágico acontecimento.

Tornou-se empresário e entrava todas as semanas em casa dos portugueses através da televisão, em programas de comentário político.

Jorge Coelho estudou engenharia em Coimbra e foi militante de extrema-esquerda antes da revolução do 25 de abril de 1974.

"Uma das mais destacadas personalidades da vida pública portuguesa"



O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, lamenta a morte do "amigo" e antigo ministro Jorge Coelho, que faleceu esta quarta-feira aos 66 anos.

"Com o dramático falecimento de Jorge Coelho desaparece uma das mais destacadas personalidades da vida pública portuguesa nas décadas de 70, 80 e 90, em que foi governante, parlamentar, Conselheiro de Estado, dirigente partidário, analista político e gestor empresarial", refere a Presidência da República, em comunicado.

"Reunindo grande intuição, espírito combativo, perspicácia política, afabilidade pessoal e sentido de humor, por entre os escolhos inevitáveis dos apoios e das contraditas, deixou na memória dos Portugueses o gesto singular de assumir, em plenitude, a responsabilidade pela Tragédia de Entre-os-Rios e a capacidade rara de antecipar o sentir do cidadão comum", sublinha a nota de Belém.

O Presidente da República recorda, "com saudade, o amigo e apresenta à sua Família as mais sinceras condolências".

O presidente da Assembleia da República e ex-líder socialista, Ferro Rodrigues, mostra-se chocado e muito triste com a morte do seu amigo e camarada Jorge Coelho, antigo ministro, deputado e dirigente também do PS.

"Recebo, com choque e muita tristeza, a notícia do falecimento de Jorge Coelho, um amigo de há longas décadas. Homem bom e solidário, foi sempre alguém que se bateu por causas, em especial pela democracia e pela igualdade. Foi também um sobrevivente, com quem aprendi a enfrentar as adversidades", lê-se em nota de Ferro Rodrigues, enviada à agência Lusa.

Numa primeira reação, Maria de Belém disse à RTP que Jorge Coelho "era uma pessoa excecional, um amigo de todos os momentos, dos bons e maus momentos, uma pessoa com uma capacidade política extraordinária".

António Lobo Xavier diz ter ficado "bastante comovido" com a notícia inesperada. "Jorge Coelho merece uma palavra e o que tenho dito é que não me lembro do político, do dirigente do PS, lembro-me do Jorge Coelho que conheci nesses longos anos de debate e profissionalmente, lembro-me das qualidades dele como homem. A sensibilidade, a profunda lealdade, culto da amizade", declarou à RTP o colega do programa Circulatura do Quadrado.