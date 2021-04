Lisboa: Sete feridos em colisão entre autocarro e vários automóveis

Sete pessoas ficaram feridas, esta quarta-feira à tarde, em Lisboa, em resultado de um acidente que envolveu um autocarro da Carris e três automóveis, avança o jornal "Correio da Manhã". Entre os feridos está um bebé de seis meses.

A colisão aconteceu na rua do Arco de Carvalhão, na zona de Campolide, pelas 15h40.

Desconhecendo a gravidade dos ferimentos das sete vítimas, fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa disse à agência Lusa que uma mulher de 28 anos e um bebé de seis de meses foram conduzidos para o Hospital de Santa Maria e dois homens de 32 e 54 anos foram transportados para Hospital de São Francisco Xavier.

O autocarro da Carris não transportava passageiros. Apenas seguiam o motorista e outro funcionário da empresa.

Os feridos são pessoas que seguiam noutras viaturas envolvidas no acidente e transeuntes.

As causas do desastre não são conhecidas.

Em declarações à agência Lusa, fonte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) disse que o Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) só recebeu dados clínicos e transporte para o hospital de seis pessoas e “são, aparentemente, todos feridos ligeiros”, informando que dois foram transportados para o Hospital de Santa Maria, dois para o Hospital de São José e dois para o Hospital de São Francisco Xavier.

O INEM confirmou que entre os feridos está “um bebé de seis meses, de sexo masculino”, referindo que as outras vítimas são uma mulher de 35 anos, duas mulheres de 65 anos e dois homens, um de 30 e outro de 50 anos, ressalvando que os dados têm a idade aproximada.

Questionado sobre a informação dos bombeiros que apontam para sete feridos, o INEM reforçou que só tem conhecimento de seis vítimas, explicando que a sétima pessoa pode ter sido assistida no local e não ter sido transportada para o hospital.

Sem informação sobre as causas do acidente, fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros informou que o trânsito está condicionado na zona.

No local estiveram quatro viaturas e 14 operacionais dos bombeiros, apoiados por meios do INEM e da Polícia de Segurança Pública (PSP).