Caso Ihor. Inspetores do SEF podem escapar a acusação por homicídio

Os inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) acusados de homícidio qualificado do cidadão ucraniano Ihor Homenyuk no caso da morte podem ver reduzida a gravidade dos crimes de que são acusados.

A informação foi prestada pelo advogado Ricardo Sá Fernandes, advogado de defesa de um dos três inspetores do SEF envolvidos no processo.

Neste julgamento, os inspetores Duarte Laja, Bruno Sousa e Luís Silva estão acusados do homicídio qualificado de Ihor Homeniuk, crime punível com pena até 25 anos de prisão, sendo que dois dos arguidos respondem por posse de arma ilegal (bastão).

Segundo a acusação, o trio de inspetores foi à sala onde se encontrava Ihor Homeniuk e depois de o algemarem com as mãos atrás das costas e de lhe amarrarem os cotovelos com ligaduras, desferiram um "número indeterminado de socos e pontapés".