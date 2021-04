Adalberto Campos Fernandes: "Portugal ainda não conseguiu combater desigualdades no acesso à saúde"

O antigo ministro da Saúde Adalberto Campos Fernandes diz que "Portugal ainda não conseguiu combater desigualdades no acesso à saúde".

Em entrevista à Renascença, neste Dia Mundial da Saúde, Campos Fernandes sublinha que Portugal, apesar de ser um país pequeno, tem ainda muitas desigualdades, "muitas vezes, em áreas territoriais contiguas, relacionadas muitas vezes com a pobreza, com a migração, com a exclusão social e com o envelhecimento, que é um drama social da maior relevância".

O antecessor de Marta Temido aponta que, com problemas como "a pobreza, o rendimento, as condições sociais e económicas, o emprego e a educação, o investimento em saúde é muito menos reprodutivo".

"Estaremos a investir constantemente em hospitais e equipamentos, mas a não salvaguardar o pilar mais importante: investir nas pessoas antes de ficarem doentes, com uma longevidade com qualidade", diz, ainda, o antigo ministro.

O Dia Mundial da Saúde assinala-se este ano sob o lema "Maior justiça e equidade no acesso à saúde".