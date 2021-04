"A produção de vacinas tem sido uma Via Sacra", diz Marcelo

O Presidente da República está preocupado com a situação da vacina da AstraZeneca e afirma que a produção de vacinas contra a Covid-19 tem sido uma “Via Sacra” de problemas.

Marcelo Rebelo de Sousa falava no final de uma visita a uma unidade de saúde familiar, na zona da baixa de Lisboa.

Questionado sobre as dúvidas em torno da vacina da AstraZeneca, o Presidente confessou a sua preocupação com um eventual novo atraso no processo de vacinação.

“A questão da produção das vacinas tem sido uma Via Sacra. Via Sacra é uma expressão pascal que quer dizer um conjunto de problemas que se têm acumulado no tempo", declarou.

Marcelo Rebelo de Sousa afirma que "de 15 em 15 dias descobre-se mais um problema, ou é no fornecimento ou é em questões de análise ou reanálise do processo produtivo".

"Têm surgido as questões mais variadas que, por um lado, nos levam a ficar preocupados, porque há necessidade vacinar, há necessidade de ter vacinas e o fornecimento está a ser afetado por estes problemas, periodicamente, por toda a Europa e também em Portugal", sublinha o Presidente.



[notícia em atualização]