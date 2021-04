Reino Unido vai oferecer vacina alternativa à AstraZeneca a menores de 30 anos

As autoridades de saúde do Reino Unido anunciaram esta quarta-feira a suspensão da vacina da AstraZeneca contra a Covid-19 a menores de 30 anos.

Às pessoas na faixa etária entre os 18 e os 29 anos vai ser oferecida uma vacina alternativa à AstraZeneca, após terem sido detetados 79 casos de coágulos sanguíneos. Dos 79 casos, 19 resultaram na morte das vítimas.

A notícia é conhecida pouco depois de a Agência Europeia do Medicamento declarar que a vacina da Astrazeneca é segura e que as suas vantagens são maiores do que possíveis reações adversas, apesar de "efeitos adversos muito raros".

A reguladora farmacêutica do Reino Unido, MHRA, já disse que a existência destes casos de coágulos não constitui prova de que são causadas pela vacina, embora a ligação se esteja a tornar mais provável. Por precaução foi decidido restringir a toma da mesma a pessoas acima dos 30 anos, pois o possível efeito secundário faz-se sentir sobretudo em pessoas de idade inferior.

A médica June Raine, da MHRA, disse em declarações reproduzidas pela BBC que os efeitos secundários são "extremamente raros" e que a investigação para saber se são causados pela vacina continuam, mas que com a informação disponível nesta altura "a balança entre os benefícios e os riscos conhecidos mantém-se muito favorável para a maioria das pessoas".

[notícia em atualização]