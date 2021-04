Covid-19. EMA pronuncia-se esta quarta-feira sobre relação da vacina AstraZeneca com formação de coágulos

Cidadao

A EMA, a EMA ... Alguém ainda acredita que vão ser justos e imparciais e falar a Verdade? Com as avultadas somas envolvidas numa vacina que se está a revelar um lixo? Com as declarações que altos responsáveis num momento de desatenção, deixaram escapar, e que o resto da matilha se apressou a vir desmentir? Com os politicos e o Costa à cabeça, a falar que de momento não há alternativa a esta vacina e se for para suspender, todo o plano de vacinação sofre atrasos, ou seja, a inclinar o plano para escorregarmos por ele na direção que eles pretendem? Uma vacina que os EUA estão a recusar e a enviar para outros países os lotes que têm e que até países como o Haiti recusam os envios "humanitários" de AstraZenecas e pedem outras vacinas? Acham mesmo que vão suspender a vacina depois do dinheiro gasto naquele calhambeque que gostam de dizer que "os benefícios são superiores aos riscos" mas que na verdade é uma loteria que pode resultar muito mal para alguns? Neste momento, depois de aprovar às pressas, suspender, voltar a aprovar e agora estar a analisar outra vez, a EMA tem cá uma credibilidade...