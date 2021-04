Andebol Sporting vence Benfica

O Sporting derrotou o Benfica, por 31-29, no campeonato de andebol.

A partida foi equilibrada, quase sempre com empates e diferenças mínimas, e só na parte final da partida a equipa de Alvalade disparou para os quatro tentos de vantagem.

O melhor marcador da partida foi o benfiquista Petar Djordjic, com 10 golos, contra 8 de Carlos Ruesga (Sporting).

Com este triunfo, os leões são líderes, com 64 pontos, mais um (e mais um jogo) do que o FC Porto. Já o Benfica mantém o terceiro posto com 59 pontos, mas também menos um jogo.