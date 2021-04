Andebol. FC Porto eliminado da Liga dos Campeões devido aos golos fora

O FC Porto foi eliminado da Liga dos Campeões de andebol depois de perder 24-27, contra o Aalborg, na segunda mão dos oitavos de final da competição.

Os dragões tinham ganho em casa por 32-29. A eliminatória foi, assim, decidida pelos golos fora.

Ao intervalo o resultado era 10-9 para o Aalborg.

Destaque para a exibição de Nikola Mitrevski, que fez 12 defesas só na primeira parte.

Na segunda parte, os dinamarqueses só nos minutos finais alargaram e igualaram a vantagem (três golos, mas mais marcados fora).

Nos quartos de final, o Aalborg vai defrontar os alemães do Flensburgo-Handewitt, que não jogaram nos oitavos de final, pois o seu adversário, os croatas do RK Zagreb, registaram casos positivos do novo coronavírus que os impediu de alinhar.