Jorge Silva: "Ivo Vieira devolveu o sorriso aos famalicenses"

A entrada fulgurante de Ivo Vieira em Famalicão "devolveu o sorriso" aos adeptos do clube minhoto e não só. Jorge Silva, presidente do clube, explica em Bola Branca que "sente-se a esperança nos olhares e nas conversas que quase todos tinham perdido", já que o treinador "entrou muitíssimo bem" em ação e ainda não perdeu qualquer jogo.

Jorge Silva reconhece o valor do atual líder da I Liga, mas confia na retoma famalicense, mesmo que do outro lado esteja Pedro Gonçalves. O jogador que esta temporada deixou os minhotos e rumou ao Sporting, onde vai acumulando prémios e é o melhor marcador do campeonato.

Depois do empate com o Sporting de Braga e das vitórias sobre Marítimo e Paços de Ferreira, segue-se uma deslocação a Alvalade, para "um jogo de tripla". Os famalicenses esperam, agora que "entraram no trilho", confirmar o registo histórico alcançado até aqui, ou seja: não há sinal de uma única derrota com os leões nos campeonatos profissionais.

O presidente do clube de Famalicão fala de "um bom menino" que não escapará ao fator sentimental no início do embate. No entanto, como bom profissional que Jorge Silva diz ser, saberá superar essa circunstância.

"Vai fazer um jogo à imagem do que ele é, competente. Nós, famalicenses, temos muito orgulho nele, seguimos de perto o trajeto do Pedro, desejamos-lhe sempre as maiores felicidades e a maior sorte, mas não neste jogo. Aí, queremos que o Famalicão ganhe", conclui o dirigente.

O Sporting-Famalicão joga-se no domingo, às 20h00, em Alvalade. Relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.