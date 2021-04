RE Mouscron de Jorge Simão arrisca exclusão do futebol profissional

O Royal Excel Mouscron, treinado por Jorge Simão, está em risco de descer às divisões amadoras pela via administrativa, depois de não ter conseguido obter licença para integrar o futebol profissional da Bélgica.

De acordo com o jornal belga "La Meuse", o proprietário do clube de Mouscron, Gérard Lopez, que também é o principal investidor do Boavista, viu os empréstimos que introduziu com os seus parceiros financeiros serem recusados e, por isso, não conseguiu fornecer uma carta de conforto. Este documento, um assumir de responsabilidade no cumprimento de obrigações, é essencial para provar e assegurar a continuidade de um clube perante a Comissão de Licenciamento.

Os problemas financeiros do RE Mouscron também se traduzem no atraso no pagamento de salários aos jogadores, que ameaçam fazer greve. O português Bruno Xadas faz parte do plantel do clube belga.

A não ser que encontre uma solução e consiga convencer o Tribunal Arbitral do Desporto da Bélgica, o Mouscron está, assim, condenado à despromoção administrativa. A solução pode passar pela mudança de proprietário. Gérard Lopez procura, com urgência, comprador para o clube, na condição de que seja garantida a manutenção na I Liga.

O RE Mouscron encontra-se, à falta de duas jornadas, no 17.º lugar da Jupiler Pro League, que dá acesso ao "play-off" de despromoção. A equipa de Jorge Simão soma 31 pontos, menos um que o Cercle Brugge, 16.º, primeira equipa acima da linha de água, e mais três que o Waasland-Beveren, que ocupa a 18.ª e última posição, que dá descida direta.

No "play-off", jogado a duas mãos, o 17.º classificado do principal escalão defronta o segundo da II Liga belga, chamada Proximus League.

No entanto, em princípio, se Gérard Lopez não conseguir comprador para o Mouscron que consiga assegurar a inscrição nos campeonatos profissionais, a equipa de Jorge Simão e Bruno Xadas pode descer aos amadores mesmo que garanta a manutenção na I Liga nos relvados.