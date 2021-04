FIFA suspende federações de futebol do Chade e do Paquistão

O Conselho da FIFA suspendeu, esta quarta-feira, as federações de futebol do Chade, por interferência governamental, e do Paquistão, por violação dos estatutos da organização que rege a modalidade, em ambos os casos com efeitos imediatos.

Em comunicado, a FIFA anunciou a suspensão da federação do Chade (FTFA), devido às recentes decisões governamentais de retirar definitivamente os poderes delegados à estrutura federativa, de criar um comité para a gestão temporária do futebol e assumir as instalações da FTFA.

Esta suspensão será levantada assim que o governo revogue estas iniciativas e que o presidente da FTFA, Moctar Mahamoud Hamid, confirme à FIFA que reassumiu o controlo das instalações.

Em março último, a seleção do Chade, já sem possibilidades de apuramento, foi excluída da qualificação para a Taça das Nações Africanas de 2021 (CAN 2022), a disputar nos Camarões, em 2022, pela intervenção do ministro dos Desportos do país da África Central, que levou à dissolução dos órgãos sociais da FTFA.