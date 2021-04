"Eu vi um OVNI". Gareth Bale garante que os "aliens" existem

Gareth Bale não tem dúvidas de que os extraterrestres existem porque, garante, já viu um OVNI (objeto voador não identificado).

Num vídeo no canal de YouTube do Tottenham, em conversa/entrevista com Joe Rodon, o internacional galês deixou a sua opinião muito clara.

"Há filmagens de OVNI que foram divulgadas pelo Governo norte-americano. Há definitivamente, a 100%, aliens. Eu até vi um OVNI, uma vez. Os aliens existem. Eles estão a escondê-lo", assegurou Bale.

Ao contrário do companheiro, Rodon preferiu uma resposta mais cautelosa. "Não vou dizer que [os aliens] não existem, mas também não digo que são reais. Não sabemos o que está lá fora", assinalou o defesa.

Independentemente das opiniões, o mistério mantém-se. Questionado se preferia voltar ao passado ou ver o futuro, Bale ressuscitou o tópico: "Regressaria a quando a Terra começou. Assim, saberia a verdade."