As crises europeias

A Comissão Europeia está debaixo de fogo por causa dos atrasos nas entregas de vacinas pelas farmacêuticas. Era excelente a ideia de comprar em grupo todas as vacinas contra o coronavírus, distribuindo-as depois pelos Estados-membros da UE em função da população de cada um.

Só que várias empresas que produzem vacinas se atrasaram, deixando de cumprir os compromissos assumidos com a Comissão. Inexperiência de quem negociou pela UE? Talvez, mas a presidente Ursula von der Leyen tinha sido ministra da Defesa da Alemanha, cargo em que o Estado faz numerosas compras.

O facto é que os contratos assinados pela Comissão e pelas empresas de vacinas eram vagos em matéria de sanções para os incumpridores. Não chega as farmacêuticas dizerem que farão os melhores esforços para entregarem as vacinas nos prazos previstos.

A própria Alemanha rejeita agora envolver-se em futuras compras em grupo; e vários países da UE violam abertamente o esquema incialmente aprovado, procurando vacinas por sua conta e risco onde as encontrarem. Foi uma oportunidade perdida para mostrar como a união faz a força.

Se olharmos para o conjunto dos países da UE vemos que os maiores Estados membros passam por crises complicadas. A sucessão de Merkel na RFA cria instabilidade política naquele país.

E a própria Angela Merkel, conhecida pela sua capacidade de liderar a UE, afetou as relações com os EUA em dois momentos recentes: quando promoveu a assinatura de um acordo comercial da UE com a China, ainda antes de a administração Biden entrar em funções; e na insistência em levar por diante o gasoduto direto da Rússia para o norte do território alemão, tornando o país e a UE energeticamente mais dependentes da Rússia de Putin.

Por outro lado, um grupo de eurocéticos alemães recorreu ao Tribunal Constitucional de Karlsruhe alegando ser inconstitucional o financiamento da “bazuca” europeia através da emissão de dívida pela Comissão. Essa emissão foi um primeiro grande passo no sentido de comunitarizar as dividas públicas dos Estados-membros.