Morreu Paul Ritter, ator de Harry Potter, James Bond ou Chernobyl

O anúncio da sua morte foi feito através de um comunicado do seu agente, que acrescentou que Ritter morreu "em paz", ao lado da mulher e dos dois filhos.

Para o público britânico, Paul Ritter tornou-se conhecido graças ao seu papel na série "O Jantar das Sextas-Feiras" (em inglês, "Friday Night Dinner"), do canal Channel 4, uma série com seis temporadas e que vai em nove anos de antena, na qual o ator interpretava o papel de Martin Goodman.

O comunicado agente do ator, citado pela BBC, afirma que Ritter era "um ator excecionalmente talentoso ao interpretar uma enorme variedade de papéis em palco e nos ecrãs" e que era um homem "ferozmente inteligente, gentil e engraçado".

Nas redes sociais, colegas e escritores do artista lamentaram a sua morte. Robert Popper, escritor da série do Channel 4, disse que Paul Ritter era "o melhor ator com quem já trabalhei".

Já Stephen Mangan, amigo de infância de Ritter que contracenou com ele em produções teatrais britânicas em West End e americanas na Broadway, confessa-se "sortudo" por ter trabalhado com um homem cujo talento era visível "ainda como adolescente"