Adiada estreia de "Freud e a visita" na Comuna devido a doença do ator e encenador João Mota

A estreia da peça "Freud e a Visita", que assinalaria a despedida dos palcos do ator e encenador João Mota, foi adiada por motivos de saúde do fundador de A Comuna, anunciou esta terça-feira este coletivo de teatro.

Nascido em Tomar, em 22 de outubro de 1942, João Mota, de 78 anos, encontra-se hospitalizado.

"Embora a situação mais delicada já tenha sido ultrapassada, a recuperação será um processo lento e forçosamente a estreia do espetáculo será adiada", refere uma nota de A Comuna, acrescentando que vão iniciar ensaios de uma nova produção que será em breve comunicada.

"Será uma comédia, a pedido do nosso mestre, para celebrar a vida", conclui a mensagem de A Comuna.

A estreia da peça do dramaturgo franco-belga Eric-Emmanuel Schmidt, com que João Mota decidiu despedir-se da carreira de ator, estava prevista para 27 de março, Dia Mundial do Teatro, em S. João da Madeira. A partir de 21 de abril, a peça subiria ao palco de A Comuna.

O ator nascido em Tomar estreou-se aos 14 anos e põe fim a uma carreira de 64 anos.

João Mota seria Freud, um psicanalista já debilitado, a viver momentos de agonia numa Viena já tomada pelas tropas nazis.

A ação definida pelo dramaturgo franco-belga Eric-Emmanuel Schmitt decorre pouco antes da partida do precursor da psicanálise para o exílio.

Escrita em 1993, "Freud e a Visita" é a terceira peça do premiado dramaturgo franco-belga Eric-Emmanuel Schmitt (1960) posta em cena por A Comuna, depois de "Variações Enigmáticas" (2009) e de "O Evangelho segundo Pilatos" (2014).

A peça apresenta “um diálogo filosófico vivo e estimulante” que permite ao espectador entrar nos meandros do pensamento de Freud e refletir sobre as grandes questões da existência.

Com versão cénica de João Mota, a peça também previa com interpretações de Carlos Paulo, Hugo Franco e Maria Emília Castanheira.