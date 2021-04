Ricardo desdramatiza empate com o Moreirense. "Equipa estará mais alerta agora"

Para o antigo internacional e antigo guarda-redes do Sporting, Ricardo, nada há de alarmante no empate dos leões contra o Moreirense. No seu entendimento, o líder do campeonato tem revelado maturidade suficiente para enfrentar as consequências de um empate que terá surgido na altura certa.

"Acho que este empate veio na altura certa e não vai afetar a equipa. Apesar da juventude, o Sporting apresenta uma enorme maturidade competitiva. Não há nada de alarmante neste empate, é sim motivador para recuperar ou aumentar a vantagem pontual que a equipa já teve", refere.



Apesar de continuar sem derrotas no campeonato, o Sporting cedeu dois pontos com o empate da última noite, a encerrar a jornada 25 da I Liga. Paulinho estreou-se a marcar pelos leões, na primeira parte, mas acabou ofuscado por Walterson, autor do golo da igualdade para o Moreirense, marcado sobre o minuto 90.

O FC Porto está agora a oito pontos do Sporting, o Benfica a 11 e o Sporting de Braga a 12, sendo que os leões ainda terão de jogar em Braga e na Luz.

Sem a eficácia habitual



Ricardo, nestas declarações a Bola Branca , não deixa, contudo, de advertir o leão para os perigos que ainda corre a nove jornadas do fim.



"A equipa fica mais alerta depois deste empate. É muito fácil um baralho de cartas cair, construir é que é difícil. O Moreirense lutou pelo empate e o Sporting não foi tão eficaz como costuma ser", acrescentou.

O Sporting está unicamente focado na conquista do campeonato, contrariamente ao FC Porto que ainda tem a Liga dos Campeões pela frente, lembra Ricardo. Quem está atrás é que tem de correr para perseguir o líder, reforça o antigo internacional.



"As equipas que estão atrás do Sporting é que têm de se preocupar. O FC Porto vai jogar, agora, com o Chelsea, para a Champions, e terá de estar ao seu melhor nível para eliminar a equipa inglesa, que é muito poderosa. Assim será com o Sporting no campeonato, todos os jogos serão difíceis e a equipa terá sempre de dar o máximo. Os adversários têm noção de que jogam com o líder e querem tirar pontos ao primeiro classificado", concluiu.



O próximo jogo do Sporting será no próximo domingo às 20h, em Alvalade, diante do Famalicã, com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.