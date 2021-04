Morreu o teólogo Hans Küng

Morreu esta terça-feira, aos 93 anos, o teólogo suíço Hans Küng.

A notícia foi avançada pela Conferência Episcopal Alemã nas redes sociais. Küng vivia há muitos anos na Alemanha.

Küng foi uma das figuras de destaque do Concílio Vaticano II, mas acabou por ficar desiludido com o ritmo das reformas e as suas posições críticas para com a hierarquia e contrárias à tradição e doutrina da Igreja levaram os papas a impedi-lo de ensinar teologia católica, embora tenha continuado ligado à Universidade de Tubingen, na Alemanha, a ensinar Teologia Ecuménica.

Bento XVI, que conhecia Küng há muitos anos - foram professores na mesma universidade, e foi Küng quem convenceu a instituição a nomear Ratzinger para lecionar Teologia Dogmática - ainda tentou uma reaproximação, mas esta não deu frutos e Küng chegou a acusar o Papa de se "afastar o povo de Deus" pelas suas aproximações à Sociedade de São Pio X, sugerindo que o ato poderia colocar Bento XVI na situação de cismático.

Num texto publicado num jornal alemão, o Sudwest Press, Kung referiu-se aos tradicionalistas, que recusam certas reformas do Concílio Vaticano II, de serem “ultra-conservadores, anti-democráticos e anti-semitas” e considerou que uma eventual reconciliação afastaria Bento XVI “ainda mais do Povo de Deus”.



Em vez de se preocupar com os tradicionalistas, Bento XVI devia “preocupar-se com a maioria de católicos reformistas” e reconciliar-se com as “Igrejas da reforma e o movimento ecuménico”, disse Küng, referindo-se às Igrejas protestantes.

Apesar da proibição de ensinar, Küng nunca foi impedido de exercer o sacerdócio.

Autor de uma vasta obra, Hans Küng era uma figura muito respeitada na Igreja, até pelos seus opositores e era considerado uma referência pelas alas mais progressistas e liberais.

[Em atualização]